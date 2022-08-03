Ветреный. Сезон 3. Серия 76
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
76-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 76 смотреть онлайн

О сериале

Врачи отпускают Рейян домой, и девушка сообщает Мирану, что с ней и с малышом все хорошо, но ее поведение говорит об обратном — она постоянно плачет и не может рассказать мужу причину. Азизе понимает, что Фюсун знает, кем является ее дочь, и решает играть по своим правилам — у женщины есть доказательство того, что Азру отправили в приют. Тем временем Дильшах ссорится с Рейян из-за ее общения с Азизе и собирается ударить невестку.

Сможет ли Дильшах принять жену своего сына, узнаем в новом эпизоде турецкой мелодрамы. Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Ветреный» — 76 серия 3 сезона ждет вас уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»