Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 76 смотреть онлайн
О сериале
Врачи отпускают Рейян домой, и девушка сообщает Мирану, что с ней и с малышом все хорошо, но ее поведение говорит об обратном — она постоянно плачет и не может рассказать мужу причину. Азизе понимает, что Фюсун знает, кем является ее дочь, и решает играть по своим правилам — у женщины есть доказательство того, что Азру отправили в приют. Тем временем Дильшах ссорится с Рейян из-за ее общения с Азизе и собирается ударить невестку.
Сможет ли Дильшах принять жену своего сына, узнаем в новом эпизоде турецкой мелодрамы. Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Ветреный» — 76 серия 3 сезона ждет вас уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар