Врачи отпускают Рейян домой, и девушка сообщает Мирану, что с ней и с малышом все хорошо, но ее поведение говорит об обратном — она постоянно плачет и не может рассказать мужу причину. Азизе понимает, что Фюсун знает, кем является ее дочь, и решает играть по своим правилам — у женщины есть доказательство того, что Азру отправили в приют. Тем временем Дильшах ссорится с Рейян из-за ее общения с Азизе и собирается ударить невестку.



Сможет ли Дильшах принять жену своего сына, узнаем в новом эпизоде турецкой мелодрамы. Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Ветреный» — 76 серия 3 сезона ждет вас уже сейчас!

