Рейян и Миран мирятся и проводят День всех влюбленных вместе. Фырат своеобразно ухаживает за Зейнеп и привозит девушку к маме, что вызывает недоумение у Эсмы. Между тем Насух подстраивает встречу Хазара и Азизе — женщина просит прощения у родного сына и рассказывает ему свою историю, но тот клянется, что при жизни не назовет ее мамой. Миран дарит жене подарок — фонд имени Умута, в котором будут обучаться девочки Мидьята.



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