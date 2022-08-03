Ветреный. Сезон 3. Серия 74
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
74-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 74 смотреть онлайн

О сериале

Рейян и Миран мирятся и проводят День всех влюбленных вместе. Фырат своеобразно ухаживает за Зейнеп и привозит девушку к маме, что вызывает недоумение у Эсмы. Между тем Насух подстраивает встречу Хазара и Азизе — женщина просит прощения у родного сына и рассказывает ему свою историю, но тот клянется, что при жизни не назовет ее мамой. Миран дарит жене подарок — фонд имени Умута, в котором будут обучаться девочки Мидьята.

Если не терпится узнать продолжение сказки о любви, рожденной из мести, оставайтесь с нашим онлайн-сервисом Wink и смотрите сериал «Ветреный» — 74 серия 3 сезона ждет вас уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»