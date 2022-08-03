Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 73 смотреть онлайн
О сериале
Азат отрицает любые чувства к Генюль и намеревается прекратить общение, но узнав об отъезде из Мидьята, молодой человек просит девушку о последней встрече. Рейян встречает День всех влюбленных одна и до сих пор обижена на мужа, не подозревая, что Миран готовит ей сюрприз. Насух тоже вдохновляется праздником, дарит Аише цветы и предлагает остаток дней прожить вместе.
Примет ли женщина ухаживания Насуха, увидим в 73 серии 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть без рекламы турецкую мелодраму можно по подписке на нашем онлайн-сервис Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар