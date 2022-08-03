Ветреный. Сезон 3. Серия 73
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
73-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 73 смотреть онлайн

О сериале

Азат отрицает любые чувства к Генюль и намеревается прекратить общение, но узнав об отъезде из Мидьята, молодой человек просит девушку о последней встрече. Рейян встречает День всех влюбленных одна и до сих пор обижена на мужа, не подозревая, что Миран готовит ей сюрприз. Насух тоже вдохновляется праздником, дарит Аише цветы и предлагает остаток дней прожить вместе.

Примет ли женщина ухаживания Насуха, увидим в 73 серии 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть без рекламы турецкую мелодраму можно по подписке на нашем онлайн-сервис Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»