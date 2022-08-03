Азат отрицает любые чувства к Генюль и намеревается прекратить общение, но узнав об отъезде из Мидьята, молодой человек просит девушку о последней встрече. Рейян встречает День всех влюбленных одна и до сих пор обижена на мужа, не подозревая, что Миран готовит ей сюрприз. Насух тоже вдохновляется праздником, дарит Аише цветы и предлагает остаток дней прожить вместе.



Примет ли женщина ухаживания Насуха, увидим в 73 серии 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть без рекламы турецкую мелодраму можно по подписке на нашем онлайн-сервис Wink!

