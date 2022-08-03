Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 72 смотреть онлайн
О сериале
Миран выясняет, что Фырат тоже знал правду об Азизе. Молодой человек уверен, что все его предали, и остается жить в хижине. После пережитого у Рейян открывается кровотечение, и Азра везет ее в больницу. Миран тоже приезжает в клинику, но девушка не желает его слушать — он бросил ее одну. В это время Ярен получает загадочную посылку, после чего решает покончить с собой.
Что же заставило Ярен пойти на такой шаг, увидим в 72 серии 3 сезона турецкой мелодрамы «Ветреный». Смотреть в хорошем качестве сериал и сопереживать героям можно только на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар