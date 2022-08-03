Миран выясняет, что Фырат тоже знал правду об Азизе. Молодой человек уверен, что все его предали, и остается жить в хижине. После пережитого у Рейян открывается кровотечение, и Азра везет ее в больницу. Миран тоже приезжает в клинику, но девушка не желает его слушать — он бросил ее одну. В это время Ярен получает загадочную посылку, после чего решает покончить с собой.



Что же заставило Ярен пойти на такой шаг, увидим в 72 серии 3 сезона турецкой мелодрамы «Ветреный». Смотреть в хорошем качестве сериал и сопереживать героям можно только на нашем онлайн-сервисе Wink!

