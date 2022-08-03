Ветреный. Сезон 3. Серия 72
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
72-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 72 смотреть онлайн

О сериале

Миран выясняет, что Фырат тоже знал правду об Азизе. Молодой человек уверен, что все его предали, и остается жить в хижине. После пережитого у Рейян открывается кровотечение, и Азра везет ее в больницу. Миран тоже приезжает в клинику, но девушка не желает его слушать — он бросил ее одну. В это время Ярен получает загадочную посылку, после чего решает покончить с собой.

Что же заставило Ярен пойти на такой шаг, увидим в 72 серии 3 сезона турецкой мелодрамы «Ветреный». Смотреть в хорошем качестве сериал и сопереживать героям можно только на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»