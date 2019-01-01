Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 71 смотреть онлайн

Сюжет

После визита Фюсун в доме Шадоглу неспокойно. Хазар не может смириться с тем, что его биологическая мать — Азизе, а Рейян винит в случившемся себя. Миран не понимает, как жена могла столько времени скрыва�ть от него правду, и уезжает из дома. В это время Азизе решает играть по своим правилам и напоминает Фюсун, как та бросила дочь после родов. Женщина клянется, что все расскажет девочке, и та никогда не примет свою мать.



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