9.22019, Hercai
Драмы, Мелодрамы16+
Этот сериал пока недоступен
Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 71 смотреть онлайн
Сюжет
После визита Фюсун в доме Шадоглу неспокойно. Хазар не может смириться с тем, что его биологическая мать — Азизе, а Рейян винит в случившемся себя. Миран не понимает, как жена могла столько времени скрыва�ть от него правду, и уезжает из дома. В это время Азизе решает играть по своим правилам и напоминает Фюсун, как та бросила дочь после родов. Женщина клянется, что все расскажет девочке, и та никогда не примет свою мать.
Если не терпится узнать, что произойдет в 71 серии турецкой сказки о любви и мести, оформляйте подписку на Wink — смотреть сериал «Ветреный» можно без рекламы уже сейчас!
Сериал Ветреный 3 сезон 71 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляж�а
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полян�овский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар