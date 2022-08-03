Ветреный. Сезон 3. Серия 70
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
70-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 70 смотреть онлайн

О сериале

Азат узнает, что Джихан не убивал виновника аварии — наоборот, мужчина пытался спасти брата. Тем временем Миран находит стрелявшего, и под пытками тот выдает имя заказчика. Уставшая от ссор с мужем Рейян звонит Азизе и говорит, что расскажет Мирану всю правду о Аише и Насухе. Однако не только девушка намеревается это сделать.

Когда же Хазар узнает имя биологической матери, увидим в 70 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Смотреть турецкий сериал в хорошем качестве можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»