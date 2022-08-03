Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 70 смотреть онлайн
О сериале
Азат узнает, что Джихан не убивал виновника аварии — наоборот, мужчина пытался спасти брата. Тем временем Миран находит стрелявшего, и под пытками тот выдает имя заказчика. Уставшая от ссор с мужем Рейян звонит Азизе и говорит, что расскажет Мирану всю правду о Аише и Насухе. Однако не только девушка намеревается это сделать.
Когда же Хазар узнает имя биологической матери, увидим в 70 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Смотреть турецкий сериал в хорошем качестве можно на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар