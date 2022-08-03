Азат узнает, что Джихан не убивал виновника аварии — наоборот, мужчина пытался спасти брата. Тем временем Миран находит стрелявшего, и под пытками тот выдает имя заказчика. Уставшая от ссор с мужем Рейян звонит Азизе и говорит, что расскажет Мирану всю правду о Аише и Насухе. Однако не только девушка намеревается это сделать.



Когда же Хазар узнает имя биологической матери, увидим в 70 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Смотреть турецкий сериал в хорошем качестве можно на Wink уже сейчас!

