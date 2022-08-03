Рейян продолжает жить в особняке Шадоглу, но не все родственники рады такому соседству. Они даже умоляют Хазара ускорить бракоразводный процесс между его дочерью и Мираном. Азат случайно встречает Генюль возле могилы Элиф — и молодой человек отдает девушке дневник умершей жены. Тем временем Рейян и Миран встречаются в доме бабушки Шюкран и обдумывают план действий.



Удастся ли молодым людям преодолеть новые препятствия, узнаем в 7 эпизоде сериала «Ветреный». Смотреть на русском языке турецкую мелодраму можно на нашем онлайн-сервисе Wink!

