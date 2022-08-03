Ветреный. Сезон 3. Серия 7
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
7-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Рейян продолжает жить в особняке Шадоглу, но не все родственники рады такому соседству. Они даже умоляют Хазара ускорить бракоразводный процесс между его дочерью и Мираном. Азат случайно встречает Генюль возле могилы Элиф — и молодой человек отдает девушке дневник умершей жены. Тем временем Рейян и Миран встречаются в доме бабушки Шюкран и обдумывают план действий.

Удастся ли молодым людям преодолеть новые препятствия, узнаем в 7 эпизоде сериала «Ветреный». Смотреть на русском языке турецкую мелодраму можно на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»