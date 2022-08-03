Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Рейян продолжает жить в особняке Шадоглу, но не все родственники рады такому соседству. Они даже умоляют Хазара ускорить бракоразводный процесс между его дочерью и Мираном. Азат случайно встречает Генюль возле могилы Элиф — и молодой человек отдает девушке дневник умершей жены. Тем временем Рейян и Миран встречаются в доме бабушки Шюкран и обдумывают план действий.
Удастся ли молодым людям преодолеть новые препятствия, узнаем в 7 эпизоде сериала «Ветреный». Смотреть на русском языке турецкую мелодраму можно на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар