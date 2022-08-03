В отношениях Рейян и Мирана намечается разлад — девушка по-прежнему скрывает от мужа, кто является его родной бабушкой. Азизе приходит в себя и умоляет Махфуза отпустить ее к Фюсун, иначе женщина убьет ее родных. Между тем Азра не понимает, почему Рейян не рассказывает родным о ранении Азизе, и требует все объяснить. Но правда, которую узнает девушка, тревожит не только ее.



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