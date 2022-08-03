Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 68 смотреть онлайн
О сериале
В отношениях Рейян и Мирана намечается разлад — девушка по-прежнему скрывает от мужа, кто является его родной бабушкой. Азизе приходит в себя и умоляет Махфуза отпустить ее к Фюсун, иначе женщина убьет ее родных. Между тем Азра не понимает, почему Рейян не рассказывает родным о ранении Азизе, и требует все объяснить. Но правда, которую узнает девушка, тревожит не только ее.
Что же рассказали Азре, увидите в продолжении турецкой мелодрамы «Ветреный» — 68 серия 3 сезона доступна онлайн в хорошем качестве только на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар