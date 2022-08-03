Ветреный. Сезон 3. Серия 68
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
68-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 68 смотреть онлайн

О сериале

В отношениях Рейян и Мирана намечается разлад — девушка по-прежнему скрывает от мужа, кто является его родной бабушкой. Азизе приходит в себя и умоляет Махфуза отпустить ее к Фюсун, иначе женщина убьет ее родных. Между тем Азра не понимает, почему Рейян не рассказывает родным о ранении Азизе, и требует все объяснить. Но правда, которую узнает девушка, тревожит не только ее.

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Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»