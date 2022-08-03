Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 67 смотреть онлайн
О сериале
Рейян и Азра пытаются привести в чувство раненную ножом Азизе, в то время как Зехра уводит шокированную Дильшах. Везти женщину в больницу нельзя, иначе делом займется полиция, поэтому девушки выбирают другой путь. В это время Миран и Фырат продолжают поиски зачинщика аварии и подстраивают встречу с Джиханом, но мужчина не признает своей вины и требует провести экспертизу пуль.
Докажет ли Джихан свою невиновность, увидим в новой серии мелодрамы «Ветреный» — 67 эпизод доступен онлайн в хорошем качестве только на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар