Рейян и Азра пытаются привести в чувство раненную ножом Азизе, в то время как Зехра уводит шокированную Дильшах. Везти женщину в больницу нельзя, иначе делом займется полиция, поэтому девушки выбирают другой путь. В это время Миран и Фырат продолжают поиски зачинщика аварии и подстраивают встречу с Джиханом, но мужчина не признает своей вины и требует провести экспертизу пуль.



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