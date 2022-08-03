Ветреный. Сезон 3. Серия 67
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
67-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 67 смотреть онлайн

О сериале

Рейян и Азра пытаются привести в чувство раненную ножом Азизе, в то время как Зехра уводит шокированную Дильшах. Везти женщину в больницу нельзя, иначе делом займется полиция, поэтому девушки выбирают другой путь. В это время Миран и Фырат продолжают поиски зачинщика аварии и подстраивают встречу с Джиханом, но мужчина не признает своей вины и требует провести экспертизу пуль.

Докажет ли Джихан свою невиновность, увидим в новой серии мелодрамы «Ветреный» — 67 эпизод доступен онлайн в хорошем качестве только на нашем сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»