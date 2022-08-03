Махфуз привозит Асие в дом Рейян и Мирана и просит позаботиться о женщине после издевательств Фюсун. В это время Ярен узнает, что ее свекровь способна на жестокие поступки, и решает сознаться в убийстве Харуна. Но Фюсун не верит девушке, считая ее сумасшедшей, и разрешает Хандан и Джихану забрать дочь. Азизе приезжает к Рейян, чтобы тайно поговорить с ней, но дверь особняка открывает Дильшах.



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