Ветреный. Сезон 3. Серия 66
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
66-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 66 смотреть онлайн

О сериале

Махфуз привозит Асие в дом Рейян и Мирана и просит позаботиться о женщине после издевательств Фюсун. В это время Ярен узнает, что ее свекровь способна на жестокие поступки, и решает сознаться в убийстве Харуна. Но Фюсун не верит девушке, считая ее сумасшедшей, и разрешает Хандан и Джихану забрать дочь. Азизе приезжает к Рейян, чтобы тайно поговорить с ней, но дверь особняка открывает Дильшах.

Какой будет встреча Азизе и бывшей невестки, узнаем в очередном эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный» — 66 серия в хорошем качестве уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»