Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 66 смотреть онлайн
О сериале
Махфуз привозит Асие в дом Рейян и Мирана и просит позаботиться о женщине после издевательств Фюсун. В это время Ярен узнает, что ее свекровь способна на жестокие поступки, и решает сознаться в убийстве Харуна. Но Фюсун не верит девушке, считая ее сумасшедшей, и разрешает Хандан и Джихану забрать дочь. Азизе приезжает к Рейян, чтобы тайно поговорить с ней, но дверь особняка открывает Дильшах.
Какой будет встреча Азизе и бывшей невестки, узнаем в очередном эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный» — 66 серия в хорошем качестве уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар