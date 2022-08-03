Дильшах впервые называет Мирана сыном, что сильно радует молодого человека. Но к невестке женщина относится не так хорошо — ей не нравится, что Рейян поддерживает общение с Азизе. В это время Фюсун разыскивает украденную дочь, но выходит на ложный след. Фырат продолжает поиски виновника аварии и обнаруживает водителя грузовика — однако не рассказывает об этом Мирану, чтобы спасти брату жизнь.



Правильно ли поступает Фырат, увидим в 65 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть онлайн все серии можно только на нашем сервисе Wink уже сейчас!

