Ветреный. Сезон 3. Серия 65
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Сериалы
Ветреный
3-й сезон
65-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 65 смотреть онлайн

О сериале

Дильшах впервые называет Мирана сыном, что сильно радует молодого человека. Но к невестке женщина относится не так хорошо — ей не нравится, что Рейян поддерживает общение с Азизе. В это время Фюсун разыскивает украденную дочь, но выходит на ложный след. Фырат продолжает поиски виновника аварии и обнаруживает водителя грузовика — однако не рассказывает об этом Мирану, чтобы спасти брату жизнь.

Правильно ли поступает Фырат, увидим в 65 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть онлайн все серии можно только на нашем сервисе Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»