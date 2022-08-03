Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 65 смотреть онлайн
О сериале
Дильшах впервые называет Мирана сыном, что сильно радует молодого человека. Но к невестке женщина относится не так хорошо — ей не нравится, что Рейян поддерживает общение с Азизе. В это время Фюсун разыскивает украденную дочь, но выходит на ложный след. Фырат продолжает поиски виновника аварии и обнаруживает водителя грузовика — однако не рассказывает об этом Мирану, чтобы спасти брату жизнь.
Правильно ли поступает Фырат, увидим в 65 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть онлайн все серии можно только на нашем сервисе Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар