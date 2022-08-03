Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 64 смотреть онлайн
О сериале
Миран подозревает, что в аварии виноват не только водитель грузовика. Это мнение разделяют остальные члены семьи, но все договариваются скрывать от беременной Рейян правду. Дильшах радуется приезду дочери и тепло принимает девушку, что расстраивает Мирана. В особняке Асланбеев тоже неспокойно — обезумевшая Ярен громит комнату и вызывает подозрения у Генюль. Между тем Миран принимает решение расследовать аварию своими силами.
Как быстро раскроется имя преступника, узнаем в новом эпизоде сериала «Ветреный» — 64 серия на русском языке доступна только на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар