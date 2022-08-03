Ветреный. Сезон 3. Серия 64
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Сериалы
Ветреный
3-й сезон
64-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 64 смотреть онлайн

О сериале

Миран подозревает, что в аварии виноват не только водитель грузовика. Это мнение разделяют остальные члены семьи, но все договариваются скрывать от беременной Рейян правду. Дильшах радуется приезду дочери и тепло принимает девушку, что расстраивает Мирана. В особняке Асланбеев тоже неспокойно — обезумевшая Ярен громит комнату и вызывает подозрения у Генюль. Между тем Миран принимает решение расследовать аварию своими силами.

Как быстро раскроется имя преступника, узнаем в новом эпизоде сериала «Ветреный» — 64 серия на русском языке доступна только на нашем сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»