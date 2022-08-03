Миран подозревает, что в аварии виноват не только водитель грузовика. Это мнение разделяют остальные члены семьи, но все договариваются скрывать от беременной Рейян правду. Дильшах радуется приезду дочери и тепло принимает девушку, что расстраивает Мирана. В особняке Асланбеев тоже неспокойно — обезумевшая Ярен громит комнату и вызывает подозрения у Генюль. Между тем Миран принимает решение расследовать аварию своими силами.



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