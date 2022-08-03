Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 63 смотреть онлайн

Миран знакомится с Азрой и везет сестру в Мидьят. Девушка рассказывает, что Дильшах не выходила из дома долгие годы. Рейян предчувствует неладное — и не просто так. Жаждущая крови Фюсун мечтает насолить семье главного врага и приказывает убить Мирана. В это время Азизе узнает, что ее внук попал в аварию, и в панике отправляется на место происшествия.



Погибнет ли Миран в автоаварии, узнаем в 63 серии 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть онлайн на русском языке мелодраму можно только на нашем сервисе Wink!

