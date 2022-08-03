Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 63 смотреть онлайн
О сериале
Миран знакомится с Азрой и везет сестру в Мидьят. Девушка рассказывает, что Дильшах не выходила из дома долгие годы. Рейян предчувствует неладное — и не просто так. Жаждущая крови Фюсун мечтает насолить семье главного врага и приказывает убить Мирана. В это время Азизе узнает, что ее внук попал в аварию, и в панике отправляется на место происшествия.
Погибнет ли Миран в автоаварии, узнаем в 63 серии 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть онлайн на русском языке мелодраму можно только на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар