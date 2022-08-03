Рейян и Миран готовятся к переезду в новый дом и ремонтируют его сами. Азизе радуется за внуков, но делает это тайно — молодые люди не готовы принять женщину после всех ее ошибок. Махфуз оплакивает Харуна и встречает на кладбище Фюсун. Наследница Асланбеев обвиняет мужчину в смерти сына и племянника и угрожает расправой. В это время Миран направляется в аэропорт, чтобы встретить дочку Дильшах.



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