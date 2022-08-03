Ветреный. Сезон 3. Серия 62
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
62-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 62 смотреть онлайн

О сериале

Рейян и Миран готовятся к переезду в новый дом и ремонтируют его сами. Азизе радуется за внуков, но делает это тайно — молодые люди не готовы принять женщину после всех ее ошибок. Махфуз оплакивает Харуна и встречает на кладбище Фюсун. Наследница Асланбеев обвиняет мужчину в смерти сына и племянника и угрожает расправой. В это время Миран направляется в аэропорт, чтобы встретить дочку Дильшах.

Будет ли встреча Мирана и сестры радужной, узнаем в 62 серии 3 сезона турецкой мелодрамы «Ветреный». Смотреть онлайн сериал можно на Wink прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»