Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 62 смотреть онлайн
О сериале
Рейян и Миран готовятся к переезду в новый дом и ремонтируют его сами. Азизе радуется за внуков, но делает это тайно — молодые люди не готовы принять женщину после всех ее ошибок. Махфуз оплакивает Харуна и встречает на кладбище Фюсун. Наследница Асланбеев обвиняет мужчину в смерти сына и племянника и угрожает расправой. В это время Миран направляется в аэропорт, чтобы встретить дочку Дильшах.
Будет ли встреча Мирана и сестры радужной, узнаем в 62 серии 3 сезона турецкой мелодрамы «Ветреный». Смотреть онлайн сериал можно на Wink прямо сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар