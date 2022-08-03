Ветреный. Сезон 3. Серия 61
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
61-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 61 смотреть онлайн

О сериале

Шадоглу и Асланбеи грустят после смерти Харуна, но Зехру волнует кое-что другое — женщина видит, как ее дочь страдает из-за появления Дильшах. Чтобы подбодрить жену, Миран устраивает ей сюрприз и показывает новый дом, в который они переедут до рождения малыша. У Фырата тоже есть повод для переживаний — он волнуется, что Фюсун будет мстить за смерть сына и убьет Мирана. Азизе обещает внуку, что женщина никого не тронет.

Пойдет ли Фюсун на убийство ради памяти Харуна, узнаем в новом эпизоде сериала «Ветреный» — 61 серия 3 сезона доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»