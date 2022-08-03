Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 61 смотреть онлайн
О сериале
Шадоглу и Асланбеи грустят после смерти Харуна, но Зехру волнует кое-что другое — женщина видит, как ее дочь страдает из-за появления Дильшах. Чтобы подбодрить жену, Миран устраивает ей сюрприз и показывает новый дом, в который они переедут до рождения малыша. У Фырата тоже есть повод для переживаний — он волнуется, что Фюсун будет мстить за смерть сына и убьет Мирана. Азизе обещает внуку, что женщина никого не тронет.
Пойдет ли Фюсун на убийство ради памяти Харуна, узнаем в новом эпизоде сериала «Ветреный» — 61 серия 3 сезона доступна на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар