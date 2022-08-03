Шадоглу и Асланбеи грустят после смерти Харуна, но Зехру волнует кое-что другое — женщина видит, как ее дочь страдает из-за появления Дильшах. Чтобы подбодрить жену, Миран устраивает ей сюрприз и показывает новый дом, в который они переедут до рождения малыша. У Фырата тоже есть повод для переживаний — он волнуется, что Фюсун будет мстить за смерть сына и убьет Мирана. Азизе обещает внуку, что женщина никого не тронет.



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