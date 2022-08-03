Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 60 смотреть онлайн
О сериале
На кладбище раздается выстрел. Дильшах переживает, что Азизе снова планирует запереть ее в четырех стенах, и просит Мирана привези в Мидьят ее дочь. В это время Махфуз угрожает Фюсун расправой, если та посмеет тронуть его дочь еще раз. Асланбеи узнают о смерти Харуна и требуют рассказать подробности случившегося, но Хандан запрещает Ярен общаться с кем-либо.
Узнает ли Фюсун правду об убийце ее сына, увидим в новом эпизоде турецкой сказки о любви и мести. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» — 60 серия доступна на нашем онлайн-сервисе прямо сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар