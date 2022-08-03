Ветреный. Сезон 3. Серия 60
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
60-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 60 смотреть онлайн

О сериале

На кладбище раздается выстрел. Дильшах переживает, что Азизе снова планирует запереть ее в четырех стенах, и просит Мирана привези в Мидьят ее дочь. В это время Махфуз угрожает Фюсун расправой, если та посмеет тронуть его дочь еще раз. Асланбеи узнают о смерти Харуна и требуют рассказать подробности случившегося, но Хандан запрещает Ярен общаться с кем-либо.

Узнает ли Фюсун правду об убийце ее сына, увидим в новом эпизоде турецкой сказки о любви и мести. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Ветреный» — 60 серия доступна на нашем онлайн-сервисе прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»