На кладбище раздается выстрел. Дильшах переживает, что Азизе снова планирует запереть ее в четырех стенах, и просит Мирана привези в Мидьят ее дочь. В это время Махфуз угрожает Фюсун расправой, если та посмеет тронуть его дочь еще раз. Асланбеи узнают о смерти Харуна и требуют рассказать подробности случившегося, но Хандан запрещает Ярен общаться с кем-либо.



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