Ветреный. Сезон 3. Серия 58
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Сериалы
Ветреный
3-й сезон
58-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 58 смотреть онлайн

О сериале

Азизе просит Махмута выкопать для нее могилу — женщина намеревается покончить с собой и больше не беспокоить внуков. Миран пытается добиться расположения мамы и показывает ей детские фотографии. После случившегося на главной площади Генюль собирается покинуть Мидьят и переехать жить к Султан, однако Азат убеждает девушку не делать этого. Между тем Насух рассказывает Хазару об Аише.

Как отреагирует Хазар, узнав правду о первой любви отца, увидим в 58 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть все серии без рекламы можно на нашем онлайн-сервисе Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»