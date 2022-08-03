Азизе просит Махмута выкопать для нее могилу — женщина намеревается покончить с собой и больше не беспокоить внуков. Миран пытается добиться расположения мамы и показывает ей детские фотографии. После случившегося на главной площади Генюль собирается покинуть Мидьят и переехать жить к Султан, однако Азат убеждает девушку не делать этого. Между тем Насух рассказывает Хазару об Аише.



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