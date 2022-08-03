Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 58 смотреть онлайн
О сериале
Азизе просит Махмута выкопать для нее могилу — женщина намеревается покончить с собой и больше не беспокоить внуков. Миран пытается добиться расположения мамы и показывает ей детские фотографии. После случившегося на главной площади Генюль собирается покинуть Мидьят и переехать жить к Султан, однако Азат убеждает девушку не делать этого. Между тем Насух рассказывает Хазару об Аише.
Как отреагирует Хазар, узнав правду о первой любви отца, увидим в 58 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть все серии без рекламы можно на нашем онлайн-сервисе Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар