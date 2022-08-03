Дильшах привозят в поместье Шадоглу, где женщина встречается с матерью спустя много лет, однако не все жители дома рады появлению нового человека. Тем временем Фюсун рассказывает Мирану, что его мать жива, и молодой человек решает убедиться в этом лично. Азизе понимает, что теперь, когда правда открылась, ее ненавидят члены двух семей, и решает наказать саму себя на глазах у жителей Мидьята.



Как Азизе замолит грехи, узнаем в 56 эпизоде 3 сезона. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный» — смотреть онлайн все серии можно уже сейчас!

