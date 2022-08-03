Ветреный. Сезон 3. Серия 56
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
56-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 56 смотреть онлайн

О сериале

Дильшах привозят в поместье Шадоглу, где женщина встречается с матерью спустя много лет, однако не все жители дома рады появлению нового человека. Тем временем Фюсун рассказывает Мирану, что его мать жива, и молодой человек решает убедиться в этом лично. Азизе понимает, что теперь, когда правда открылась, ее ненавидят члены двух семей, и решает наказать саму себя на глазах у жителей Мидьята.

Как Азизе замолит грехи, узнаем в 56 эпизоде 3 сезона. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный» — смотреть онлайн все серии можно уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»