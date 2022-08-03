Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 56 смотреть онлайн
О сериале
Дильшах привозят в поместье Шадоглу, где женщина встречается с матерью спустя много лет, однако не все жители дома рады появлению нового человека. Тем временем Фюсун рассказывает Мирану, что его мать жива, и молодой человек решает убедиться в этом лично. Азизе понимает, что теперь, когда правда открылась, ее ненавидят члены двух семей, и решает наказать саму себя на глазах у жителей Мидьята.
Как Азизе замолит грехи, узнаем в 56 эпизоде 3 сезона. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный» — смотреть онлайн все серии можно уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар