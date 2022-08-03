Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 54 смотреть онлайн
О сериале
Зехра врет Дильшах, что ее мать погибла во время пожара. Между тем Азизе умоляет Фырата стать главой семьи Асланбеев и напоминает, что не просто так переписала на него все состояние. Тем временем Хазар узнает, что Дильшах ушла из деревни, и отправляется на ее поиски. Однако не только он разыскивает сбежавшую женщину.
Сможет ли Хазар вновь встретиться с Дильшах, узнаем в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 54 серия 3 сезона доступна в хорошем качестве только на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар