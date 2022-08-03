Зехра врет Дильшах, что ее мать погибла во время пожара. Между тем Азизе умоляет Фырата стать главой семьи Асланбеев и напоминает, что не просто так переписала на него все состояние. Тем временем Хазар узнает, что Дильшах ушла из деревни, и отправляется на ее поиски. Однако не только он разыскивает сбежавшую женщину.



Сможет ли Хазар вновь встретиться с Дильшах, узнаем в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 54 серия 3 сезона доступна в хорошем качестве только на нашем онлайн-сервисе Wink!

