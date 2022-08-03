Ветреный. Сезон 3. Серия 53
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
53-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 53 смотреть онлайн

О сериале

Фюсун рассказывает Хазару о том, что пережила Дильшах из-за Азизе. Между тем Зехра находит избитого Махфуза на дороге и понимает, что ее муж уже встретился с бывшей возлюбленной. Хазар привозит Дильшах в деревню — но по совету врача не рассказывает ей правду о том, что происходило в его жизни на протяжении 30 лет. Джихан принимает решение рассказать семье всю правду о молодости Насуха.

Как отреагируют Шадоглу, узнав правду о главе семьи, увидите в 53 серии 3 сезона сериала «Ветреный». В хорошем качестве мелодрама доступна только на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»