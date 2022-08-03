Фюсун рассказывает Хазару о том, что пережила Дильшах из-за Азизе. Между тем Зехра находит избитого Махфуза на дороге и понимает, что ее муж уже встретился с бывшей возлюбленной. Хазар привозит Дильшах в деревню — но по совету врача не рассказывает ей правду о том, что происходило в его жизни на протяжении 30 лет. Джихан принимает решение рассказать семье всю правду о молодости Насуха.



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