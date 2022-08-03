Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 53 смотреть онлайн
О сериале
Фюсун рассказывает Хазару о том, что пережила Дильшах из-за Азизе. Между тем Зехра находит избитого Махфуза на дороге и понимает, что ее муж уже встретился с бывшей возлюбленной. Хазар привозит Дильшах в деревню — но по совету врача не рассказывает ей правду о том, что происходило в его жизни на протяжении 30 лет. Джихан принимает решение рассказать семье всю правду о молодости Насуха.
Как отреагируют Шадоглу, узнав правду о главе семьи, увидите в 53 серии 3 сезона сериала «Ветреный». В хорошем качестве мелодрама доступна только на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар