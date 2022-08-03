Ветреный. Сезон 3. Серия 52
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
52-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 52 смотреть онлайн

О сериале

Фюсун настраивает Джихана против отца — женщина считает, что Насух обесценивает младшего сына. Азат понимает, что Генюль вернулась в особняк Асланбеев не ради алчных целей, и извиняется перед девушкой. Рейян и Миран выбирают имя для будущего малыша, однако пара еще не готова покинуть скромную хижину. Между тем Хазар едет на встречу с таинственным гостем.

Кого же встретит Хазар, узнаем в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 52 серия 3 сезона доступна онлайн в хорошем качестве только на нашем сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»