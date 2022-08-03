Фюсун настраивает Джихана против отца — женщина считает, что Насух обесценивает младшего сына. Азат понимает, что Генюль вернулась в особняк Асланбеев не ради алчных целей, и извиняется перед девушкой. Рейян и Миран выбирают имя для будущего малыша, однако пара еще не готова покинуть скромную хижину. Между тем Хазар едет на встречу с таинственным гостем.



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