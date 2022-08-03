Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 52 смотреть онлайн
О сериале
Фюсун настраивает Джихана против отца — женщина считает, что Насух обесценивает младшего сына. Азат понимает, что Генюль вернулась в особняк Асланбеев не ради алчных целей, и извиняется перед девушкой. Рейян и Миран выбирают имя для будущего малыша, однако пара еще не готова покинуть скромную хижину. Между тем Хазар едет на встречу с таинственным гостем.
Кого же встретит Хазар, узнаем в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 52 серия 3 сезона доступна онлайн в хорошем качестве только на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар