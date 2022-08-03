Азизе рассказывает Джихану, как 47 лет назад потеряла сына во время пожара. В это же время Насух убеждает младшего сына, что никогда не обманывал его родную мать — женщина знала, на какой брак соглашается. Фырат признает то, что является еще одним наследником Асленбеев, и заявляется в особняк к Фюсун, чтобы поставить женщине особые условия. Зехра же ссорится с Хазаром из-за якобы умершей Дильшах.



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