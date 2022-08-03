Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 51 смотреть онлайн
О сериале
Азизе рассказывает Джихану, как 47 лет назад потеряла сына во время пожара. В это же время Насух убеждает младшего сына, что никогда не обманывал его родную мать — женщина знала, на какой брак соглашается. Фырат признает то, что является еще одним наследником Асленбеев, и заявляется в особняк к Фюсун, чтобы поставить женщине особые условия. Зехра же ссорится с Хазаром из-за якобы умершей Дильшах.
Смогут ли родители Рейян понять друг друга, узнаем в 51 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Смотреть на русском языке любимый сериал можно на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар