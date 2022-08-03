Ветреный. Сезон 3. Серия 51
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
51-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 51 смотреть онлайн

О сериале

Азизе рассказывает Джихану, как 47 лет назад потеряла сына во время пожара. В это же время Насух убеждает младшего сына, что никогда не обманывал его родную мать — женщина знала, на какой брак соглашается. Фырат признает то, что является еще одним наследником Асленбеев, и заявляется в особняк к Фюсун, чтобы поставить женщине особые условия. Зехра же ссорится с Хазаром из-за якобы умершей Дильшах.

Смогут ли родители Рейян понять друг друга, узнаем в 51 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Смотреть на русском языке любимый сериал можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»