Азизе пытается выбраться из заброшенного колодца, но тщетно. Тем временем Насух и Рейян ищут похищенную женщину и опасаются, что ее уже нет в живых. Миран тоже разыскивает Азизе, но ради другой цели — он по-прежнему считает, что бабушка отравила его жену. Между тем Эсма принимает решение покончить с собой после ссоры с единственным сыном.



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