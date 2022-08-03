Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 49 смотреть онлайн
О сериале
Азизе пытается выбраться из заброшенного колодца, но тщетно. Тем временем Насух и Рейян ищут похищенную женщину и опасаются, что ее уже нет в живых. Миран тоже разыскивает Азизе, но ради другой цели — он по-прежнему считает, что бабушка отравила его жену. Между тем Эсма принимает решение покончить с собой после ссоры с единственным сыном.
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар