Ветреный. Сезон 3. Серия 49
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
49-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 49 смотреть онлайн

О сериале

Азизе пытается выбраться из заброшенного колодца, но тщетно. Тем временем Насух и Рейян ищут похищенную женщину и опасаются, что ее уже нет в живых. Миран тоже разыскивает Азизе, но ради другой цели — он по-прежнему считает, что бабушка отравила его жену. Между тем Эсма принимает решение покончить с собой после ссоры с единственным сыном.

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Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»