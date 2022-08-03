Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 45 смотреть онлайн
О сериале
Махфуз ждет приговора в тюрьме, однако даже в таких обстоятельствах мужчина просит Асие не спускать глаз с Рейян. Опасения родного отца девушки не напрасны — некто посылает ей сомнительные сладости. Тем временем Эсма решается на смелый поступок и рассказывает Фырату правду о его рождении. Эту же историю слышат Генюль и Миран — и постепенно молодые люди начинают понимать мотивы подруги Азизе.
Как и от кого родился Фырат, узнаем в 45 эпизоде 3 сезона турецкой мелодрамы. Оформляйте подписку на Wink и включайте сериал «Ветреный» — все серии без рекламы можно смотреть уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар