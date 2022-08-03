Ветреный. Сезон 3. Серия 45
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
45-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 45 смотреть онлайн

О сериале

Махфуз ждет приговора в тюрьме, однако даже в таких обстоятельствах мужчина просит Асие не спускать глаз с Рейян. Опасения родного отца девушки не напрасны — некто посылает ей сомнительные сладости. Тем временем Эсма решается на смелый поступок и рассказывает Фырату правду о его рождении. Эту же историю слышат Генюль и Миран — и постепенно молодые люди начинают понимать мотивы подруги Азизе.

Как и от кого родился Фырат, узнаем в 45 эпизоде 3 сезона турецкой мелодрамы. Оформляйте подписку на Wink и включайте сериал «Ветреный» — все серии без рекламы можно смотреть уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»