Махфуз ждет приговора в тюрьме, однако даже в таких обстоятельствах мужчина просит Асие не спускать глаз с Рейян. Опасения родного отца девушки не напрасны — некто посылает ей сомнительные сладости. Тем временем Эсма решается на смелый поступок и рассказывает Фырату правду о его рождении. Эту же историю слышат Генюль и Миран — и постепенно молодые люди начинают понимать мотивы подруги Азизе.



Как и от кого родился Фырат, узнаем в 45 эпизоде 3 сезона турецкой мелодрамы. Оформляйте подписку на Wink и включайте сериал «Ветреный» — все серии без рекламы можно смотреть уже сейчас!

