Ветреный. Сезон 3. Серия 44
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
44-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 44 смотреть онлайн

О сериале

Мирану предлагают сменить фамилию на Шадоглу, и эта ситуация вызывает смех у Рейян. Между тем Харун находится в плену у Азизе, но заточение сложно назвать обычным — молодой человек и женщина заключают сделку и планируют действовать против Фюсун. В это время Ярен осваивается в доме Асланбеев и приказывает выбросить вещи Рейян и Мирана. Султан принимает решение покинуть особняк, чтобы оправиться после смерти сына.

Кто теперь станет главным в доме Асланбеев, узнаем в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 44 серия 3 сезона доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»