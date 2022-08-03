Мирану предлагают сменить фамилию на Шадоглу, и эта ситуация вызывает смех у Рейян. Между тем Харун находится в плену у Азизе, но заточение сложно назвать обычным — молодой человек и женщина заключают сделку и планируют действовать против Фюсун. В это время Ярен осваивается в доме Асланбеев и приказывает выбросить вещи Рейян и Мирана. Султан принимает решение покинуть особняк, чтобы оправиться после смерти сына.



Кто теперь станет главным в доме Асланбеев, узнаем в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 44 серия 3 сезона доступна на Wink уже сейчас!

