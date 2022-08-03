Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 44 смотреть онлайн
О сериале
Мирану предлагают сменить фамилию на Шадоглу, и эта ситуация вызывает смех у Рейян. Между тем Харун находится в плену у Азизе, но заточение сложно назвать обычным — молодой человек и женщина заключают сделку и планируют действовать против Фюсун. В это время Ярен осваивается в доме Асланбеев и приказывает выбросить вещи Рейян и Мирана. Султан принимает решение покинуть особняк, чтобы оправиться после смерти сына.
Кто теперь станет главным в доме Асланбеев, узнаем в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 44 серия 3 сезона доступна на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар