Рейян счастлива видеть, как ее муж и отец сближаются. Насух собирается устроить праздник в честь возвращения Мирана в семью, однако не все Шадоглу этому рады — Джихан до сих пор не принимает племянника и планирует подружиться с Фюсун. Между тем в доме Асланбеев неспокойно, и Султан просит Генюль стать новой главой особняка, но внезапно в семью возвращается Азизе.



Сможет ли Азизе противостоять Фюсун, узнаем в 43 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть на русском все серии можно только на нашем онлайн-сервисе Wink!

