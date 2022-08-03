Ветреный. Сезон 3. Серия 43
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
43-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 43 смотреть онлайн

О сериале

Рейян счастлива видеть, как ее муж и отец сближаются. Насух собирается устроить праздник в честь возвращения Мирана в семью, однако не все Шадоглу этому рады — Джихан до сих пор не принимает племянника и планирует подружиться с Фюсун. Между тем в доме Асланбеев неспокойно, и Султан просит Генюль стать новой главой особняка, но внезапно в семью возвращается Азизе.

Сможет ли Азизе противостоять Фюсун, узнаем в 43 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть на русском все серии можно только на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»