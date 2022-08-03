Фюсун узнает о том, что Дильшах на самом деле жива и угрожает Азизе — женщина планирует отдать Шадоглу несостоявшуюся невестку. Миран переживает, что Хазар конфликтует с Джиханом из-за сложившейся ситуации, но отец убеждает его в том, что остальные Шадоглу рады приобретенному родственнику. Тем временем Рейян снится страшный сон, и девушка переживает, что ей отомстят за смерть Аслана.



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