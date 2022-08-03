Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 42 смотреть онлайн
О сериале
Фюсун узнает о том, что Дильшах на самом деле жива и угрожает Азизе — женщина планирует отдать Шадоглу несостоявшуюся невестку. Миран переживает, что Хазар конфликтует с Джиханом из-за сложившейся ситуации, но отец убеждает его в том, что остальные Шадоглу рады приобретенному родственнику. Тем временем Рейян снится страшный сон, и девушка переживает, что ей отомстят за смерть Аслана.
Сбудется ли сон Рейян, узнаем в 42 серии турецкой мелодрамы «Ветреный». Смотреть на русском в хорошем качестве сериал можно на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар