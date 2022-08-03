Ветреный. Сезон 3. Серия 42
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
42-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 42 смотреть онлайн

О сериале

Фюсун узнает о том, что Дильшах на самом деле жива и угрожает Азизе — женщина планирует отдать Шадоглу несостоявшуюся невестку. Миран переживает, что Хазар конфликтует с Джиханом из-за сложившейся ситуации, но отец убеждает его в том, что остальные Шадоглу рады приобретенному родственнику. Тем временем Рейян снится страшный сон, и девушка переживает, что ей отомстят за смерть Аслана.

Сбудется ли сон Рейян, узнаем в 42 серии турецкой мелодрамы «Ветреный». Смотреть на русском в хорошем качестве сериал можно на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»