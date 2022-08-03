Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 41 смотреть онлайн
О сериале
Насух обвиняет Аише в том, что она не стала бороться за свою любовь и приняла облик Азизе, однако женщина обещает исправить ошибки и вернуть доверие сына и внуков. Фюсун требует от Харуна, чтобы тот переехал с женой в особняк Асланбеев, но планы женщины сильно не нравятся Генюль. Между тем Махфуз признается Хазару, что хочет сдаться полиции — все-таки он стрелял в Аслана, и этот факт может навредить Рейян в будущем.
Каким будет продолжение турецкой сказки о любви и мести, узнаете, если будете смотреть 3 сезон сериала «Ветреный» — 41 серия доступна онлайн на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар