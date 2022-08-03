Насух обвиняет Аише в том, что она не стала бороться за свою любовь и приняла облик Азизе, однако женщина обещает исправить ошибки и вернуть доверие сына и внуков. Фюсун требует от Харуна, чтобы тот переехал с женой в особняк Асланбеев, но планы женщины сильно не нравятся Генюль. Между тем Махфуз признается Хазару, что хочет сдаться полиции — все-таки он стрелял в Аслана, и этот факт может навредить Рейян в будущем.



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