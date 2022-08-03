Ветреный. Сезон 3. Серия 41
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
41-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 41 смотреть онлайн

О сериале

Насух обвиняет Аише в том, что она не стала бороться за свою любовь и приняла облик Азизе, однако женщина обещает исправить ошибки и вернуть доверие сына и внуков. Фюсун требует от Харуна, чтобы тот переехал с женой в особняк Асланбеев, но планы женщины сильно не нравятся Генюль. Между тем Махфуз признается Хазару, что хочет сдаться полиции — все-таки он стрелял в Аслана, и этот факт может навредить Рейян в будущем.

Каким будет продолжение турецкой сказки о любви и мести, узнаете, если будете смотреть 3 сезон сериала «Ветреный» — 41 серия доступна онлайн на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»