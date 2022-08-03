Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 40 смотреть онлайн
О сериале
После новости о беременности поведение Рейян резко меняется — девушка начинает капризничать. Однако счастливое ожидание омрачает другое событие — похороны Аслана. В честь траура Фюсун обещает не трогать никого пару дней, однако женщина намерена мстить за смерть родственника. Султан же винит в гибели сына Рейян и проклинает беременную девушку.
Станут ли мстить Асланбеи за смерть Аслана, увидим в 40 серии сериала «Ветреный» — онлайн все сезоны вы можете смотреть на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар