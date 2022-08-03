После новости о беременности поведение Рейян резко меняется — девушка начинает капризничать. Однако счастливое ожидание омрачает другое событие — похороны Аслана. В честь траура Фюсун обещает не трогать никого пару дней, однако женщина намерена мстить за смерть родственника. Султан же винит в гибели сына Рейян и проклинает беременную девушку.



Станут ли мстить Асланбеи за смерть Аслана, увидим в 40 серии сериала «Ветреный» — онлайн все сезоны вы можете смотреть на Wink уже сейчас!

