Ветреный. Сезон 3. Серия 40
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
40-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 40 смотреть онлайн

О сериале

После новости о беременности поведение Рейян резко меняется — девушка начинает капризничать. Однако счастливое ожидание омрачает другое событие — похороны Аслана. В честь траура Фюсун обещает не трогать никого пару дней, однако женщина намерена мстить за смерть родственника. Султан же винит в гибели сына Рейян и проклинает беременную девушку.

Станут ли мстить Асланбеи за смерть Аслана, увидим в 40 серии сериала «Ветреный» — онлайн все сезоны вы можете смотреть на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»