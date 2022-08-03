Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Фырат узнает, что раненного Азата забрали двое мужчин, и рассказывает об этом Мирану. В это время Азизе готовится к кончине и просит Махмута похоронить ее рядом с сыном. Однако плану главы Асланбеев не суждено сбыться — в особняк приезжают Шадоглу и обвиняют Мирана в смерти родственника, но на пороге появляется Аслан и подтверждает, что в Азата стрелял совсем другой человек.
Почему Аслан и Азат солгали остальным, узнаешь в очередном эпизоде 3 сезона. Подписывайтесь на наш онлайн-сервис Wink и включайте сериал «Ветреный» — 4 серия доступна без рекламы прямо сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар