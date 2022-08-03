Фырат узнает, что раненного Азата забрали двое мужчин, и рассказывает об этом Мирану. В это время Азизе готовится к кончине и просит Махмута похоронить ее рядом с сыном. Однако плану главы Асланбеев не суждено сбыться — в особняк приезжают Шадоглу и обвиняют Мирана в смерти родственника, но на пороге появляется Аслан и подтверждает, что в Азата стрелял совсем другой человек.



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