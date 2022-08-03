Ветреный. Сезон 3. Серия 4
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
4-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Фырат узнает, что раненного Азата забрали двое мужчин, и рассказывает об этом Мирану. В это время Азизе готовится к кончине и просит Махмута похоронить ее рядом с сыном. Однако плану главы Асланбеев не суждено сбыться — в особняк приезжают Шадоглу и обвиняют Мирана в смерти родственника, но на пороге появляется Аслан и подтверждает, что в Азата стрелял совсем другой человек.

Почему Аслан и Азат солгали остальным, узнаешь в очередном эпизоде 3 сезона. Подписывайтесь на наш онлайн-сервис Wink и включайте сериал «Ветреный» — 4 серия доступна без рекламы прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»