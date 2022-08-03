Ветреный. Сезон 3. Серия 38
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
38-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 38 смотреть онлайн

О сериале

Ярен узнает, что Харун — наследник Асланбеев, и очень этому рада, однако энтузиазм девушки поддерживают далеко не все Шадоглу. Тем временем Фюсун жаждет мести за смерть Аслана и обещает уничтожить род Азизе. И у женщины могут появиться союзники, ведь Джихан и Хандан сильно хотят с ней подружиться. Насух приезжает на ферму, где прошла его молодость, и неожиданно для себя встречает свою погибшую возлюбленную — Аише.

Как Аише выжила во время страшного пожара 47 лет назад, узнаем в новом эпизоде сериала «Ветреный» — 38 серия 3 сезона доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»