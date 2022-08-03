Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 38 смотреть онлайн
О сериале
Ярен узнает, что Харун — наследник Асланбеев, и очень этому рада, однако энтузиазм девушки поддерживают далеко не все Шадоглу. Тем временем Фюсун жаждет мести за смерть Аслана и обещает уничтожить род Азизе. И у женщины могут появиться союзники, ведь Джихан и Хандан сильно хотят с ней подружиться. Насух приезжает на ферму, где прошла его молодость, и неожиданно для себя встречает свою погибшую возлюбленную — Аише.
Как Аише выжила во время страшного пожара 47 лет назад, узнаем в новом эпизоде сериала «Ветреный» — 38 серия 3 сезона доступна на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар