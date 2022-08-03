Ярен узнает, что Харун — наследник Асланбеев, и очень этому рада, однако энтузиазм девушки поддерживают далеко не все Шадоглу. Тем временем Фюсун жаждет мести за смерть Аслана и обещает уничтожить род Азизе. И у женщины могут появиться союзники, ведь Джихан и Хандан сильно хотят с ней подружиться. Насух приезжает на ферму, где прошла его молодость, и неожиданно для себя встречает свою погибшую возлюбленную — Аише.



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