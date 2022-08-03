Хазар узнает о беременности дочери и приезжает навестить Рейян и Мирана в хижину. Однако родной сын еще не готов принять заботу отца — но у Хазара находится способ растопить сердце Мирана. Тем временем Джихан приказывает снести дом, который Насух хотел подарить новому внуку. В больнице, где лежит Аслан, тоже неспокойно — состояние молодого человека ухудшается.



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