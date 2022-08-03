Ветреный. Сезон 3. Серия 37
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Сериалы
Ветреный
3-й сезон
37-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 37 смотреть онлайн

О сериале

Хазар узнает о беременности дочери и приезжает навестить Рейян и Мирана в хижину. Однако родной сын еще не готов принять заботу отца — но у Хазара находится способ растопить сердце Мирана. Тем временем Джихан приказывает снести дом, который Насух хотел подарить новому внуку. В больнице, где лежит Аслан, тоже неспокойно — состояние молодого человека ухудшается.

Выживет ли Аслан после аварии, увидим в 37 серии 3 сезона сериала «Ветреный» — смотреть онлайн в хорошем качестве мелодраму можно на нашем сервисе Wink прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»