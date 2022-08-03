Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 37 смотреть онлайн
О сериале
Хазар узнает о беременности дочери и приезжает навестить Рейян и Мирана в хижину. Однако родной сын еще не готов принять заботу отца — но у Хазара находится способ растопить сердце Мирана. Тем временем Джихан приказывает снести дом, который Насух хотел подарить новому внуку. В больнице, где лежит Аслан, тоже неспокойно — состояние молодого человека ухудшается.
Выживет ли Аслан после аварии, увидим в 37 серии 3 сезона сериала «Ветреный» — смотреть онлайн в хорошем качестве мелодраму можно на нашем сервисе Wink прямо сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар