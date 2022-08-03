Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 35 смотреть онлайн
О сериале
Махфуз помогает Мирану и Рейян отправить раненного Хазара в больницу. Тем временем Аслан решает расправиться с бывшим помощником и наставляет на него пистолет. Насух узнает, что его внуки до сих пор живут в загородной хижине, и собирается отдать им один из домов Шадоглу — и это решение сильно не нравится Джихану. Расстроенная из-за брата Генюль вымаливает прощения у Рейян и Мирана, но молодые люди не хотят ее слушать.
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар