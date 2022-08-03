Ветреный. Сезон 3. Серия 35
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
35-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 35 смотреть онлайн

О сериале

Махфуз помогает Мирану и Рейян отправить раненного Хазара в больницу. Тем временем Аслан решает расправиться с бывшим помощником и наставляет на него пистолет. Насух узнает, что его внуки до сих пор живут в загородной хижине, и собирается отдать им один из домов Шадоглу — и это решение сильно не нравится Джихану. Расстроенная из-за брата Генюль вымаливает прощения у Рейян и Мирана, но молодые люди не хотят ее слушать.

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Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»