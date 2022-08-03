Махфуз помогает Мирану и Рейян отправить раненного Хазара в больницу. Тем временем Аслан решает расправиться с бывшим помощником и наставляет на него пистолет. Насух узнает, что его внуки до сих пор живут в загородной хижине, и собирается отдать им один из домов Шадоглу — и это решение сильно не нравится Джихану. Расстроенная из-за брата Генюль вымаливает прощения у Рейян и Мирана, но молодые люди не хотят ее слушать.



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