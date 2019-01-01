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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 31 смотреть онлайн
Сюжет
Аслана приводят в чувства после попытки самоубийства и оставляют на ночь в особняке Асланбеев — однако Миран понимает, что это был спектакль ради достижения цели. Хазар вспоминает, кто на самом деле уби�л Мехмета Асланбея в роковую ночь почти 30 лет назад. Отец Рейян решает поставить точку в истории и собирается рассказать дочери и Мирану правду, но его план нарушает изворотливая Азизе.
Когда же Миран узнает истину об отце, увидим в очередном эпизоде турецкой сказки о любви и мести. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный» — 31 серия на русском языке ждет вас на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!
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Информация
Рейтинг
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар