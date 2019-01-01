Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 31 смотреть онлайн

Сюжет

Аслана приводят в чувства после попытки самоубийства и оставляют на ночь в особняке Асланбеев — однако Миран понимает, что это был спектакль ради достижения цели. Хазар вспоминает, кто на самом деле уби�л Мехмета Асланбея в роковую ночь почти 30 лет назад. Отец Рейян решает поставить точку в истории и собирается рассказать дочери и Мирану правду, но его план нарушает изворотливая Азизе.



Когда же Миран узнает истину об отце, увидим в очередном эпизоде турецкой сказки о любви и мести. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Ветреный» — 31 серия на русском языке ждет вас на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!



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