Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Миран приезжает на встречу с Азизе, не подозревая, что Рейян наблюдает за ним издалека. Старшая из Асланбеев обвиняет внука в том, что он позволил Элиф переехать в дом Шадоглу. Миран в очередной раз вынужден пойти на поводу у бабушки — однако та не подозревает, что молодой человек успел сообщить свое местонахождение Фырату. Тем временем Аслан и Махфуз приступают к выполнению собственной миссии в Мидьяте.
На что пошел Миран ради спасения жизни, узнаешь в 3 серии турецкой истории о любви и мести. Оставайтесь с нашим сервисом Wink и смотрите сериал «Ветреный» на русском — 3 сезон доступен онлайн в хорошем качестве!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар