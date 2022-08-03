Ветреный. Сезон 3. Серия 3
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
3-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Миран приезжает на встречу с Азизе, не подозревая, что Рейян наблюдает за ним издалека. Старшая из Асланбеев обвиняет внука в том, что он позволил Элиф переехать в дом Шадоглу. Миран в очередной раз вынужден пойти на поводу у бабушки — однако та не подозревает, что молодой человек успел сообщить свое местонахождение Фырату. Тем временем Аслан и Махфуз приступают к выполнению собственной миссии в Мидьяте.

На что пошел Миран ради спасения жизни, узнаешь в 3 серии турецкой истории о любви и мести. Оставайтесь с нашим сервисом Wink и смотрите сериал «Ветреный» на русском — 3 сезон доступен онлайн в хорошем качестве!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»