Миран приезжает на встречу с Азизе, не подозревая, что Рейян наблюдает за ним издалека. Старшая из Асланбеев обвиняет внука в том, что он позволил Элиф переехать в дом Шадоглу. Миран в очередной раз вынужден пойти на поводу у бабушки — однако та не подозревает, что молодой человек успел сообщить свое местонахождение Фырату. Тем временем Аслан и Махфуз приступают к выполнению собственной миссии в Мидьяте.



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