Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 27 смотреть онлайн
О сериале
Джихан пытается разобраться в истинных причинах мести Азизе и находит фотографию ее сестры — молодой Ханифе. Между тем Хазар ссорится с братом из-за того, что тот желает смерти Мирану и не считает его своим племянником. Однако Джихан остается уверен в том, что новый родственник хочет убить Насуха. Запертый в комнате Аслан совсем плох — у него начинаются видения. В это время Миран и Рейян проводят вторую совместную ночь в хижине.
Чем опасно состояние Аслана, узнаем в 27 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть на русском все серии турецкой сказки о любви можно на Wink прямо сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар