Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 27 смотреть онлайн

Джихан пытается разобраться в истинных причинах мести Азизе и находит фотографию ее сестры — молодой Ханифе. Между тем Хазар ссорится с братом из-за того, что тот желает смерти Мирану и не считает его своим племянником. Однако Джихан остается уверен в том, что новый родственник хочет убить Насуха. Запертый в комнате Аслан совсем плох — у него начинаются видения. В это время Миран и Рейян проводят вторую совместную ночь в хижине.



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