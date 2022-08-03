Ветреный. Сезон 3. Серия 27
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
27-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 27 смотреть онлайн

О сериале

Джихан пытается разобраться в истинных причинах мести Азизе и находит фотографию ее сестры — молодой Ханифе. Между тем Хазар ссорится с братом из-за того, что тот желает смерти Мирану и не считает его своим племянником. Однако Джихан остается уверен в том, что новый родственник хочет убить Насуха. Запертый в комнате Аслан совсем плох — у него начинаются видения. В это время Миран и Рейян проводят вторую совместную ночь в хижине.

Чем опасно состояние Аслана, узнаем в 27 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть на русском все серии турецкой сказки о любви можно на Wink прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»