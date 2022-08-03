Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 26 смотреть онлайн
О сериале
Аслан осматривает новый дом и требует поставить на окнах решетки — это место он готовит не только для себя, но и для возлюбленной. Махфуз же озабочен состоянием своего друга и делится опасениями с Султан, однако женщина не желает замечать правды. Тем временем Хазар слушает аудиокассету с голосом погибшей Дильшах и узнает, что Асланбеи угрожали убить Шюкран, если девушка не выйдет замуж за Мехмета.
Как скоро Хазар узнает главную тайну Дильшах, увидим в 26 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный» — смотреть на русском в хорошем качестве его можно на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар