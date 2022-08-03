Аслан осматривает новый дом и требует поставить на окнах решетки — это место он готовит не только для себя, но и для возлюбленной. Махфуз же озабочен состоянием своего друга и делится опасениями с Султан, однако женщина не желает замечать правды. Тем временем Хазар слушает аудиокассету с голосом погибшей Дильшах и узнает, что Асланбеи угрожали убить Шюкран, если девушка не выйдет замуж за Мехмета.



Как скоро Хазар узнает главную тайну Дильшах, увидим в 26 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный» — смотреть на русском в хорошем качестве его можно на нашем онлайн-сервисе Wink!

