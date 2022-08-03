Ветреный. Сезон 3. Серия 26
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
26-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 26 смотреть онлайн

О сериале

Аслан осматривает новый дом и требует поставить на окнах решетки — это место он готовит не только для себя, но и для возлюбленной. Махфуз же озабочен состоянием своего друга и делится опасениями с Султан, однако женщина не желает замечать правды. Тем временем Хазар слушает аудиокассету с голосом погибшей Дильшах и узнает, что Асланбеи угрожали убить Шюкран, если девушка не выйдет замуж за Мехмета.

Как скоро Хазар узнает главную тайну Дильшах, увидим в 26 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный» — смотреть на русском в хорошем качестве его можно на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»