Азизе понимает, что осталась одна — родная сестра погибла, а остальные предали ее. В это время Азат сообщает Фырату о пропаже Рейян — молодые люди переживают, что девушка может наложить на себя руки. Миран слышит этот разговор и срывается к жене. Хазар тоже узнает о побеге дочери и ищет ее в деревне, где живет Шюкран. Однако Рейян сидит на качелях, которые ей подарил муж, и принимает роковое решение.



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