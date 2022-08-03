Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 24 смотреть онлайн
О сериале
Азизе понимает, что осталась одна — родная сестра погибла, а остальные предали ее. В это время Азат сообщает Фырату о пропаже Рейян — молодые люди переживают, что девушка может наложить на себя руки. Миран слышит этот разговор и срывается к жене. Хазар тоже узнает о побеге дочери и ищет ее в деревне, где живет Шюкран. Однако Рейян сидит на качелях, которые ей подарил муж, и принимает роковое решение.
Успеет ли Миран спасти возлюбленную, узнаем в новом эпизоде турецкой мелодрамы «Ветреный» — 24 серия уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар