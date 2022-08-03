Ветреный. Сезон 3. Серия 24
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
24-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 24 смотреть онлайн

О сериале

Азизе понимает, что осталась одна — родная сестра погибла, а остальные предали ее. В это время Азат сообщает Фырату о пропаже Рейян — молодые люди переживают, что девушка может наложить на себя руки. Миран слышит этот разговор и срывается к жене. Хазар тоже узнает о побеге дочери и ищет ее в деревне, где живет Шюкран. Однако Рейян сидит на качелях, которые ей подарил муж, и принимает роковое решение.

Успеет ли Миран спасти возлюбленную, узнаем в новом эпизоде турецкой мелодрамы «Ветреный» — 24 серия уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»