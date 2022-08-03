Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 17 смотреть онлайн

Аслан встречается с Ханифе и спрашивает у нее, на чьей же она стороне. Женщина не раскрывает родственнику мотивов Азизе, однако убеждается, что сестра постоянно использует ее. Между тем Хазар мечется в сомнениях — вдруг Айла соврала ему. Миран прокрадывается в дом Аслана и находит выброшенные записки, а в это время сам Аслан делает предложение руки и сердца Рейян.



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