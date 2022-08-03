Ветреный. Сезон 3. Серия 17
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
17-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 17 смотреть онлайн

О сериале

Аслан встречается с Ханифе и спрашивает у нее, на чьей же она стороне. Женщина не раскрывает родственнику мотивов Азизе, однако убеждается, что сестра постоянно использует ее. Между тем Хазар мечется в сомнениях — вдруг Айла соврала ему. Миран прокрадывается в дом Аслана и находит выброшенные записки, а в это время сам Аслан делает предложение руки и сердца Рейян.

Что ответит девушка надоедливому ухажеру, узнаем в 17 серии турецкой мелодрамы «Ветреный». Смотреть онлайн в хорошем качестве сериал можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»