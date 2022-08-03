Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 16 смотреть онлайн
О сериале
Зехра и Хазар просят подругу Дильшах рассказать им всю правду, однако версия Айлы о случившемся много лет назад отличается от той, что знает Зехра. Тем временем Азизе сообщает Рейян и Мирану, что хочет заново сыграть свадьбу, но влюбленные не собираются играть по правилам бабушки. К тому же не все желают счастья молодым Асланбеям — Ярен подкидывает Генюль идею разлучить их с помощью Аслана.
Сможет ли девушка вернуть бывшего мужа, узнаем в еще одном эпизоде турецкой драмы. Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Ветреный» — 16 серия ждет вас на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар