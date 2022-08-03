Ветреный. Сезон 3. Серия 16
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
16-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 16 смотреть онлайн

О сериале

Зехра и Хазар просят подругу Дильшах рассказать им всю правду, однако версия Айлы о случившемся много лет назад отличается от той, что знает Зехра. Тем временем Азизе сообщает Рейян и Мирану, что хочет заново сыграть свадьбу, но влюбленные не собираются играть по правилам бабушки. К тому же не все желают счастья молодым Асланбеям — Ярен подкидывает Генюль идею разлучить их с помощью Аслана.

Сможет ли девушка вернуть бывшего мужа, узнаем в еще одном эпизоде турецкой драмы. Оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Ветреный» — 16 серия ждет вас на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»