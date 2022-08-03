Зехра и Хазар просят подругу Дильшах рассказать им всю правду, однако версия Айлы о случившемся много лет назад отличается от той, что знает Зехра. Тем временем Азизе сообщает Рейян и Мирану, что хочет заново сыграть свадьбу, но влюбленные не собираются играть по правилам бабушки. К тому же не все желают счастья молодым Асланбеям — Ярен подкидывает Генюль идею разлучить их с помощью Аслана.



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