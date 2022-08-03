Миран становится свидетелем разговора Рейян с Асланом и в очередной раз ревнует жену. Насух не верит в то, что у Хазара есть внебрачный сын, и просит Зехру не быть наивной. Женщина пытается найти письмо Дильшах, но тщетно — игрушку уже выбросили. Тем временем Аслан рассказывает Рейян, что кто-то постоянно шлет ему записки. Хазар же приезжает к еще одному свидетелю того, что происходило почти 30 лет назад.



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