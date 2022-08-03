Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 15 смотреть онлайн
О сериале
Миран становится свидетелем разговора Рейян с Асланом и в очередной раз ревнует жену. Насух не верит в то, что у Хазара есть внебрачный сын, и просит Зехру не быть наивной. Женщина пытается найти письмо Дильшах, но тщетно — игрушку уже выбросили. Тем временем Аслан рассказывает Рейян, что кто-то постоянно шлет ему записки. Хазар же приезжает к еще одному свидетелю того, что происходило почти 30 лет назад.
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар