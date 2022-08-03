Ветреный. Сезон 3. Серия 15
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
15-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 15 смотреть онлайн

О сериале

Миран становится свидетелем разговора Рейян с Асланом и в очередной раз ревнует жену. Насух не верит в то, что у Хазара есть внебрачный сын, и просит Зехру не быть наивной. Женщина пытается найти письмо Дильшах, но тщетно — игрушку уже выбросили. Тем временем Аслан рассказывает Рейян, что кто-то постоянно шлет ему записки. Хазар же приезжает к еще одному свидетелю того, что происходило почти 30 лет назад.

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Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»