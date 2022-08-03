Ветреный. Сезон 3. Серия 14
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
14-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 14 смотреть онлайн

О сериале

Генюль хочет переманить Мирана на свою сторону, но Фырат убеждает девушку, что тот больше не сможет никого полюбить. В доме Шадоглу тоже неспокойно — Хандан мечтает избавиться от Рейян и звонит Зехре, чтобы та повлияла на дочь. Однако мать девушки уже в курсе всего случившегося в Мидьяте. Между тем Рейян узнает версию Насуха о том, кто убил Мехмета Асланбея много лет назад.

Что будет делать Рейян, узнав новую правду, увидим в очередном эпизоде мелодрамы «Ветреный» — 14 серия на русском языке ждет вас в хорошем качестве на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»