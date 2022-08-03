Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 14 смотреть онлайн
О сериале
Генюль хочет переманить Мирана на свою сторону, но Фырат убеждает девушку, что тот больше не сможет никого полюбить. В доме Шадоглу тоже неспокойно — Хандан мечтает избавиться от Рейян и звонит Зехре, чтобы та повлияла на дочь. Однако мать девушки уже в курсе всего случившегося в Мидьяте. Между тем Рейян узнает версию Насуха о том, кто убил Мехмета Асланбея много лет назад.
Что будет делать Рейян, узнав новую правду, увидим в очередном эпизоде мелодрамы «Ветреный» — 14 серия на русском языке ждет вас в хорошем качестве на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар