Генюль хочет переманить Мирана на свою сторону, но Фырат убеждает девушку, что тот больше не сможет никого полюбить. В доме Шадоглу тоже неспокойно — Хандан мечтает избавиться от Рейян и звонит Зехре, чтобы та повлияла на дочь. Однако мать девушки уже в курсе всего случившегося в Мидьяте. Между тем Рейян узнает версию Насуха о том, кто убил Мехмета Асланбея много лет назад.



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