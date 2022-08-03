Рейян встречается с Асланом, чтобы поговорить с ним наедине, но их замечает проезжающий мимо Миран — и это становится причиной очередной ссоры между супругами. Аслан же попадает в неприятную ситуацию — окружающие требуют, чтобы он отдал письмо Дильшах брату и прекратил войну. Тем временем Азизе узнает о тайной страсти своего внука.



Каким будет следующий шаг главы Асланбеев, увидим в 13 эпизоде 3 сезона турецкой мелодрамы «Ветреный». Смотреть на русском в хорошем качестве сериал можно на нашем онлайн-сервисе Wink!

