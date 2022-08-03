Ветреный. Сезон 3. Серия 13
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
13-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 13 смотреть онлайн

О сериале

Рейян встречается с Асланом, чтобы поговорить с ним наедине, но их замечает проезжающий мимо Миран — и это становится причиной очередной ссоры между супругами. Аслан же попадает в неприятную ситуацию — окружающие требуют, чтобы он отдал письмо Дильшах брату и прекратил войну. Тем временем Азизе узнает о тайной страсти своего внука.

Каким будет следующий шаг главы Асланбеев, увидим в 13 эпизоде 3 сезона турецкой мелодрамы «Ветреный». Смотреть на русском в хорошем качестве сериал можно на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»