Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 111 смотреть онлайн
О сериале
Джихан умоляет Азизе вновь стать Аише и вернуться в особняк Шадоглу. С помощью Махфуза Рейян и Миран заново открывают фонд Умута и знакомятся с маленькой сиротой — супруги проникаются девочкой и подумывают над опекунством. Тем временем Насух мечтает жениться на любимой женщине и поставить финальную точку во вражде между семьями.
Вернется ли Аише к своему возлюбленному, узнаем в 111 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Турецкий сериал на русском языке ждет вас на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар