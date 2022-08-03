Ветреный. Сезон 3. Серия 111
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
111-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 111 смотреть онлайн

О сериале

Джихан умоляет Азизе вновь стать Аише и вернуться в особняк Шадоглу. С помощью Махфуза Рейян и Миран заново открывают фонд Умута и знакомятся с маленькой сиротой — супруги проникаются девочкой и подумывают над опекунством. Тем временем Насух мечтает жениться на любимой женщине и поставить финальную точку во вражде между семьями.

Вернется ли Аише к своему возлюбленному, узнаем в 111 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Турецкий сериал на русском языке ждет вас на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»