Джихан умоляет Азизе вновь стать Аише и вернуться в особняк Шадоглу. С помощью Махфуза Рейян и Миран заново открывают фонд Умута и знакомятся с маленькой сиротой — супруги проникаются девочкой и подумывают над опекунством. Тем временем Насух мечтает жениться на любимой женщине и поставить финальную точку во вражде между семьями.



Вернется ли Аише к своему возлюбленному, узнаем в 111 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Турецкий сериал на русском языке ждет вас на Wink уже сейчас!

