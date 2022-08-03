Полиция пытается арестовать Ярен за убийство Харуна, но девушка отказывается признаваться в совершенном преступлении. Азизе уходит из семьи Шадоглу, чтобы понести наказание и провести остаток дней в одиночестве. Этот поступок расстраивает Рейян, и Миран обещает жене найти бабушку. В это время Джихан, видя состояние отца, пытается разыскать женщину с помощью Эсмы.



Вернется ли Азизе к Насуху, увидим в 110 серии 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть онлайн без рекламы турецкую мелодраму можно по подписке на нашем сервисе Wink!

