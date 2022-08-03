Ветреный. Сезон 3. Серия 110
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Сериалы
Ветреный
3-й сезон
110-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 110 смотреть онлайн

О сериале

Полиция пытается арестовать Ярен за убийство Харуна, но девушка отказывается признаваться в совершенном преступлении. Азизе уходит из семьи Шадоглу, чтобы понести наказание и провести остаток дней в одиночестве. Этот поступок расстраивает Рейян, и Миран обещает жене найти бабушку. В это время Джихан, видя состояние отца, пытается разыскать женщину с помощью Эсмы.

Вернется ли Азизе к Насуху, увидим в 110 серии 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть онлайн без рекламы турецкую мелодраму можно по подписке на нашем сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»