Миран тайно привозит Рейян в хижину и делает ей сюрприз. Аслан видит встречу возлюбленных и принимает решение пока не рассекречивать себя. Хазар узнает о побеге дочери и отчитывает ее — ведь он до сих пор думает, что Рейян беременна. Азизе врет Мирану, что Мехмет любил Дильшах, поэтому требовал ее в жены, однако молодой человек сомневается в словах бабушки. Тем временем Махфуз понимает, что Аслан влюблен в его дочь.



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