Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн
О сериале
Миран тайно привозит Рейян в хижину и делает ей сюрприз. Аслан видит встречу возлюбленных и принимает решение пока не рассекречивать себя. Хазар узнает о побеге дочери и отчитывает ее — ведь он до сих пор думает, что Рейян беременна. Азизе врет Мирану, что Мехмет любил Дильшах, поэтому требовал ее в жены, однако молодой человек сомневается в словах бабушки. Тем временем Махфуз понимает, что Аслан влюблен в его дочь.
Чем продолжится турецкая сказка о любви и мести, узнаем в новом эпизоде сериала «Ветреный» — 11 серия онлайн в хорошем качестве доступна на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар