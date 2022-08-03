Ветреный. Сезон 3. Серия 11
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Сериалы
Ветреный
3-й сезон
11-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

О сериале

Миран тайно привозит Рейян в хижину и делает ей сюрприз. Аслан видит встречу возлюбленных и принимает решение пока не рассекречивать себя. Хазар узнает о побеге дочери и отчитывает ее — ведь он до сих пор думает, что Рейян беременна. Азизе врет Мирану, что Мехмет любил Дильшах, поэтому требовал ее в жены, однако молодой человек сомневается в словах бабушки. Тем временем Махфуз понимает, что Аслан влюблен в его дочь.

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Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»