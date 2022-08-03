После неудачного выстрела Фюсун остается парализованной — Азизе навещает ее и сообщает, что та покинет Мидьят вместе с Азрой. Этот поступок не нравится Насуху, который по-прежнему мечтает увидеть в женщине свою Аише. В доме Мирана и Рейян празднуют обрезание Умута — Джихан становится наставником племянника и обещает оберегать его до конца дней. Азизе дарит Рейян свой особняк, и об этом узнает и без того разгневанная счастьем близких Ярен.



Сможет ли Ярен смириться с поражением, узнаем в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 109 серия 3 сезона уже ждет вас на нашем сервисе Wink!

