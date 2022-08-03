Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 109 смотреть онлайн
О сериале
После неудачного выстрела Фюсун остается парализованной — Азизе навещает ее и сообщает, что та покинет Мидьят вместе с Азрой. Этот поступок не нравится Насуху, который по-прежнему мечтает увидеть в женщине свою Аише. В доме Мирана и Рейян празднуют обрезание Умута — Джихан становится наставником племянника и обещает оберегать его до конца дней. Азизе дарит Рейян свой особняк, и об этом узнает и без того разгневанная счастьем близких Ярен.
Сможет ли Ярен смириться с поражением, узнаем в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 109 серия 3 сезона уже ждет вас на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар