Ветреный. Сезон 3. Серия 109
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Сериалы
Ветреный
3-й сезон
109-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 109 смотреть онлайн

О сериале

После неудачного выстрела Фюсун остается парализованной — Азизе навещает ее и сообщает, что та покинет Мидьят вместе с Азрой. Этот поступок не нравится Насуху, который по-прежнему мечтает увидеть в женщине свою Аише. В доме Мирана и Рейян празднуют обрезание Умута — Джихан становится наставником племянника и обещает оберегать его до конца дней. Азизе дарит Рейян свой особняк, и об этом узнает и без того разгневанная счастьем близких Ярен.

Сможет ли Ярен смириться с поражением, узнаем в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 109 серия 3 сезона уже ждет вас на нашем сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»