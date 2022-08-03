Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 108 смотреть онлайн
О сериале
Шадоглу узнают, что Фюсун больше не представляет опасности — женщина до конца своих дней не сможет ходить. Рейян и Миран готовятся к обрезанию Умута и устраивают праздник в честь малыша. В это время Ярен собирается стать новой хозяйкой особняка Асланбеев и узнает о беременности Зейнеп — девушка обвиняет Фырата в том, что он обманул ее и вынудил пойти на аборт.
Узнают ли Шадоглу о поступке Ярен, увидим в 108 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Турецкий сериал на русском языке уже ждет вас на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар