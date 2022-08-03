Ветреный. Сезон 3. Серия 108
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
108-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 108 смотреть онлайн

О сериале

Шадоглу узнают, что Фюсун больше не представляет опасности — женщина до конца своих дней не сможет ходить. Рейян и Миран готовятся к обрезанию Умута и устраивают праздник в честь малыша. В это время Ярен собирается стать новой хозяйкой особняка Асланбеев и узнает о беременности Зейнеп — девушка обвиняет Фырата в том, что он обманул ее и вынудил пойти на аборт.

Узнают ли Шадоглу о поступке Ярен, увидим в 108 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Турецкий сериал на русском языке уже ждет вас на нашем сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»