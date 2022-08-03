Шадоглу узнают, что Фюсун больше не представляет опасности — женщина до конца своих дней не сможет ходить. Рейян и Миран готовятся к обрезанию Умута и устраивают праздник в честь малыша. В это время Ярен собирается стать новой хозяйкой особняка Асланбеев и узнает о беременности Зейнеп — девушка обвиняет Фырата в том, что он обманул ее и вынудил пойти на аборт.



Узнают ли Шадоглу о поступке Ярен, увидим в 108 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Турецкий сериал на русском языке уже ждет вас на нашем сервисе Wink!

