9.22019, Hercai
Драмы, Мелодрамы16+
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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 107 смотреть онлайн
Сюжет
Рейян учится ухаживать за младенцем и переживает, что с Умутом может снова что-нибудь случиться. Азра сообщает родным о переезде в Берлин — девушку больше ничего не держит в Мидьяте. В доме Асланбеев радостное событие — Фырат и Зейнеп готовятся стать родителями. Между тем Фюсун просит адвоката спасти ее — женщина собирается встретиться с Азизе лицом к лицу, чтобы окончательно поставить точку в этой войне.
Сможет ли Азизе в очередной раз обхитрить Фюсун, узнаем в 107 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный». Все серии смотреть онлайн и без рекламы можно только на нашем сервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар