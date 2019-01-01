Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 107 смотреть онлайн

Сюжет

Рейян учится ухаживать за младенцем и переживает, что с Умутом может снова что-нибудь случиться. Азра сообщает родным о переезде в Берлин — девушку больше ничего не держит в Мидьяте. В доме Асланбеев радостное событие — Фырат и Зейнеп готовятся стать родителями. Между тем Фюсун просит адвоката спасти ее — женщина собирается встретиться с Азизе лицом к лицу, чтобы окончательно поставить точку в этой войне.



Сможет ли Азизе в очередной раз обхитрить Фюсун, узнаем в 107 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный». Все серии смотреть онлайн и без рекламы можно только на нашем сервисе Wink!



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