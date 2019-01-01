Ветреный. Сезон 3. Серия 106
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Ветреный
3-й сезон
106-я серия
9.22019, Hercai
Драмы, Мелодрамы16+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 106 смотреть онлайн

Сюжет

Фюсун находится под стражей, и Шадоглу счастливы, но Насух опасается, что Аише снова станет Азизе и продолжит мстить обидчице. Ярен пытается соблазнить Фырата, чтобы обрести статус новой хозяйки особняка Асланбеев, и об этом плане узнает Хандан. На собрании совета директоров выбирают нового председателя — им единогласно становится Джихан, что означает окончательное перемирие между родственниками.

Узнают ли Шадоглу, что такое жизнь без мести, увидим в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 106 серия 3 сезона уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»

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