9.22019, Hercai
Драмы, Мелодрамы16+
Этот сериал пока недоступен
Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 106 смотреть онлайн
Сюжет
Фюсун находится под стражей, и Шадоглу счастливы, но Насух опасается, что Аише снова станет Азизе и продолжит мстить обидчице. Ярен пытается соблазнить Фырата, чтобы обрести статус новой хозяйки особняка Асланбеев, и об этом плане узнает Хандан. На собрании совета директоров выбирают нового председателя — им единогласно становится Джихан, что означает окончательное перемирие между родственниками.
Узнают ли Шадоглу, что такое жизнь без мести, увидим в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 106 серия 3 сезона уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!
Сериал Ветреный 3 сезон 106 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар