Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 106 смотреть онлайн

Сюжет

Фюсун находится под стражей, и Шадоглу счастливы, но Насух опасается, что Аише снова станет Азизе и продолжит мстить обидчице. Ярен пытается соблазнить Фырата, чтобы обрести статус новой хозяйки особняка Асланбеев, и об этом плане узнает Хандан. На собрании совета директоров выбирают нового председателя — им единогласно становится Джихан, что означает окончательное перемирие между родственниками.



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